«Чертаново» и «Милан» сыграли вничью на Кубке Колыванова

В манеже московской футбольной школы «Чертаново» продолжается традиционный турнир Кубок Колыванова, в котором играют команды мальчиков 2010 г.р. ведущих российских академий, а также гости из Беларуси и Италии — воспитанники «Милана» и «Интера».



16 команд разбиты на 4 группы, по две лучшие в каждой из них выйдут в четвертьфинал турнира, остальные разыграют места с 9-го по 16-е. Начало плей-офф — 8 января, финал Кубка Колыванова состоится 10 января в 18:10.



Результаты матчей 2-го тура



Группа А



ЦСКА (Москва) — «Вардар» (Ростовская обл.) – 2:1

Голы: Фаткулин, Алексанян — Карнаух



«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:0

Голы: Головко, Нургалеев



Положение в группе: «Краснодар» – 6 очков, «Рубин», ЦСКА — по 3, «Вардар» — 0.



Группа В



РЦПФ (Нижний Новгород) — «Интер» (Италия) — 3:1

Голы: Волков, Пешехонов, Лезов — Сколамаккья.



«Чертаново-2» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 2:1

Голы: Толкунов, Степанов — Черных



Положение в группе: РЦПФ – 6 очков, Чертаново-2, Строгино – по 3, «Интер» – 0.



Группа С



«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск, Беларусь) – 3:1

Голы: Филин, Клопов, Печагин — Коняхин



«Чертаново» (Москва) — «Милан» (Италия) — 4:4

Голы: Цюсько, Суродин, Тимофеев, автогол — Борса-3, Эспости.



Положение в группе: Милан, Чертаново — по 4 очка, Динамо М – 3, Динамо Мн – 0.

Группа D



«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:3

Голы: Каледов-2, Вересовский – Акопьян-2, Карлов



Академия им. Ю.Коноплёва (Тольятти) — Футбольная школа Л.Слуцкого (Волгоград) – 2:0

Голы: Мехедов-2



Положение в группе: Локомотив, Ростов – по 4 очка, академия им. Коноплёва – 3, ФШ Л.Слуцкого – 0.



Во вторник, 7 января, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового этапа:



«Вардар» — «Рубин» — 10:00 (время московское)



«Интер» — «Чертаново-2» — 11:10



«Динамо М» — «Милан» — 12:20



«ФШ Слуцкого» — «Локомотив» — 13:30



ЦСКА — «Краснодар» — 14:40



РЦПФ — «Строгино» — 15:50



«Динамо» Мн — «Чертаново» — 17:00



«Ростов» — Академия им. Коноплёва — 18:10



Расписание, результаты, таблицы, статистика турнира



Прямые трансляции турнира на канале «Чертаново ТВ» в YouTube.