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«Чертаново» и «Милан» сыграли вничью на Кубке Колыванова

«Чертаново» и «Милан» сыграли вничью на Кубке Колыванова
Футбол / Прочие турниры 0

В манеже московской футбольной школы «Чертаново» продолжается традиционный турнир Кубок Колыванова, в котором играют команды мальчиков 2010 г.р. ведущих российских академий, а также гости из Беларуси и Италии — воспитанники «Милана» и «Интера».

16 команд разбиты на 4 группы, по две лучшие в каждой из них выйдут в четвертьфинал турнира, остальные разыграют места с 9-го по 16-е. Начало плей-офф — 8 января, финал Кубка Колыванова состоится 10 января в 18:10.

Результаты матчей 2-го тура

Группа А

ЦСКА (Москва) — «Вардар» (Ростовская обл.) – 2:1
Голы: Фаткулин, Алексанян — Карнаух

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:0
Голы: Головко, Нургалеев

Положение в группе: «Краснодар» – 6 очков, «Рубин», ЦСКА — по 3, «Вардар» — 0.

Группа В

РЦПФ (Нижний Новгород) — «Интер» (Италия) — 3:1
Голы: Волков, Пешехонов, Лезов — Сколамаккья.

«Чертаново-2» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 2:1
Голы: Толкунов, Степанов — Черных

Положение в группе: РЦПФ – 6 очков, Чертаново-2, Строгино – по 3, «Интер» – 0.

Группа С

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск, Беларусь) – 3:1
Голы: Филин, Клопов, Печагин — Коняхин

«Чертаново» (Москва) — «Милан» (Италия) — 4:4
Голы: Цюсько, Суродин, Тимофеев, автогол — Борса-3, Эспости.

Положение в группе: Милан, Чертаново — по 4 очка, Динамо М – 3, Динамо Мн – 0.

Группа D

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:3
Голы: Каледов-2, Вересовский – Акопьян-2, Карлов

Академия им. Ю.Коноплёва (Тольятти) — Футбольная школа Л.Слуцкого (Волгоград) – 2:0
Голы: Мехедов-2

Положение в группе: Локомотив, Ростов – по 4 очка, академия им. Коноплёва – 3, ФШ Л.Слуцкого – 0.

Во вторник, 7 января, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового этапа:

«Вардар» — «Рубин» — 10:00 (время московское)

«Интер» — «Чертаново-2» — 11:10

«Динамо М» — «Милан» — 12:20

«ФШ Слуцкого» — «Локомотив» — 13:30

ЦСКА — «Краснодар» — 14:40

РЦПФ — «Строгино» — 15:50

«Динамо» Мн — «Чертаново» — 17:00

«Ростов» — Академия им. Коноплёва — 18:10

Расписание, результаты, таблицы, статистика турнира

Прямые трансляции турнира на канале «Чертаново ТВ» в YouTube.

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