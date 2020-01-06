Полиция не нашла доказательств проявления расизма в адрес Рюдигера в игре с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте опубликовал заявление относительно инцидента с проявлением расизма в отношении защитника «Челси» Антонио Рюдигера, произошедшего в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, встреча завершилась победой «Челси» со счётом 2:0.



«Полиция уведомила нас, что, рассмотрев видеозаписи и расследовав данный инцидент, они закрыли дело, так как не смогли найти никаких доказательств, подтверждающих обвинения в проявлении расизма.



Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера в его действиях, однако нет никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих это утверждение. Если появится новая информация, она будет рассмотрена», — говорится в заявлении пресс-службы лондонского клуба.

Рюдигер — о расистских оскорблениях в свой адрес: когда закончится этот абсурд?