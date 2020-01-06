Сарри: во время матча «Наполи» — «Интер» буду выгуливать собаку

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0) отметил, что не станет смотреть матч «Наполи» — «Интер». Напомним, миланский «Интер» находится на 2-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая 3 очка «Ювентусу».



«Нет, я не буду смотреть матч «Наполи» с «Интером». В это время я буду выгуливать собаку», — приводит слова Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Матч 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» состоится сегодня, 6 января, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой». Матч состоится 12 января.