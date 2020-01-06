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Де Росси объявил о завершении карьеры

Де Росси объявил о завершении карьеры
Футбол / Прочие турниры 0

Итальянский полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси сообщил, что он принял решение о завершении карьеры.

«У меня нет серьёзной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное.

Меня пытались убедить в обратном, просили ещё подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного.

Я оставляю здесь часть своего сердца, потому что никто не может понять, что значит играть на «Бомбонере» и находиться в раздевалке «Боки». Это был уникальный опыт.

Вместе с уходом из «Боки», которая навсегда останется в моём сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Конечно же я продолжу работать в футболе», — приводит слова Де Росси Football Italia.

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