Спортивный директор «Интера»: Эриксен — серьёзный и интересный игрок

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к датскому полузащитнику лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Эриксену.

«У нас не было никаких контактов с «Тоттенхэм Хотспур». Эриксен — отличный игрок, у него скоро истекает контракт, но я думаю, что им интересуются многие клубы. Я не могу сказать, что мы ведём переговоры по нему. Но Эриксен — серьёзный и интересный игрок», — приводит слова Маротты «твиттер» журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэм Хотспур» истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист уже сейчас может подписать соглашение с другим клубом, а затем перейти в него бесплатно в летнее трансферное окно.