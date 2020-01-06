Спортивный директор «Интера»: Эриксен — серьёзный и интересный игрок
Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к датскому полузащитнику лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Эриксену.
«У нас не было никаких контактов с «Тоттенхэм Хотспур». Эриксен — отличный игрок, у него скоро истекает контракт, но я думаю, что им интересуются многие клубы. Я не могу сказать, что мы ведём переговоры по нему. Но Эриксен — серьёзный и интересный игрок», — приводит слова Маротты «твиттер» журналиста Фабрицио Романо.
Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэм Хотспур» истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист уже сейчас может подписать соглашение с другим клубом, а затем перейти в него бесплатно в летнее трансферное окно.
«Интер» не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно
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