Гвардиола: «Манчестер Сити» больше не шумный сосед для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о противостоянии с «Манчестер Юнайтед».
«Знаю, что в те годы, когда меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь я не знаю, кто мы. Думаю, мы больше не шумный сосед для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Напомним, в четвертьфинале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе разгромил «Колчестер Юнайтед» со счётом 3:0.
Гвардиола: мне кажется, что «Манчестер Юнайтед» начал играть в футбол Сульшера
Читайте также
- 6 января 2020
-
23:43
-
23:23
-
23:22
-
22:58
-
22:57
-
22:39
-
22:28
-
22:01Скопинцев подписал контракт с «Динамо» Эксклюзив
-
21:58
-
21:52
-
21:39
-
21:38
-
21:21
-
21:21
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:24
-
20:20
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:29
-
18:56
-
18:52
-
18:36
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:18
Партнерский контент