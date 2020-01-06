Гвардиола: «Манчестер Сити» больше не шумный сосед для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о противостоянии с «Манчестер Юнайтед».



«Знаю, что в те годы, когда меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь я не знаю, кто мы. Думаю, мы больше не шумный сосед для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Напомним, в четвертьфинале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе разгромил «Колчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

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