«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
«Уотфорд»/«Транмир Роверс» — «Вулверхэмптон»/«Манчестер Юнайтед»
«Халл Сити» — «Челси»
«Саутгемптон» — «Мидлсбро»/«Тоттенхэм Хотспур»
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Борнмут» — «Арсенал»/«Лидс»
«Нортгемптон Таун» — «Дерби Каунти»
«Брентфорд» — «Лестер Сити»
«Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед»
«Рединг»/«Блэкпул» — «Кардифф Сити»/«Карлисл Юнайтед»
«Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»
«Бёрнли» — «Норвич Сити»
«Бристоль Роверс»/«Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити»
«Манчестер Сити» — «Фулхэм»
«Рочдейл»/«Ньюкасл Юнайтед» — «Оксфорд Юнайтед»
«Портсмут» — «Барнсли»
«Бристоль Сити»/«Шрусбери» — «Ливерпуль»
Матчи 1/16 финала состоятся между 24 и 27 января.
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