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«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
Футбол / Прочие турниры 0

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.

«Уотфорд»/«Транмир Роверс» — «Вулверхэмптон»/«Манчестер Юнайтед»

«Халл Сити» — «Челси»

«Саутгемптон» — «Мидлсбро»/«Тоттенхэм Хотспур»

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Борнмут» — «Арсенал»/«Лидс»

«Нортгемптон Таун» — «Дерби Каунти»

«Брентфорд» — «Лестер Сити»

«Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед»

«Рединг»/«Блэкпул» — «Кардифф Сити»/«Карлисл Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»

«Бёрнли» — «Норвич Сити»

«Бристоль Роверс»/«Ковентри Сити» — «Бирмингем Сити»

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

«Рочдейл»/«Ньюкасл Юнайтед» — «Оксфорд Юнайтед»

«Портсмут» — «Барнсли»

«Бристоль Сити»/«Шрусбери» — «Ливерпуль»

Матчи 1/16 финала состоятся между 24 и 27 января.

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