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Роналду: удивительное чувство — начать 2020 год с хет-трика и победы

Роналду: удивительное чувство — начать 2020 год с хет-трика и победы
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о победе команды в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (4:0). Напомним, португальский форвард оформил хет-трик в этой встрече.

«Удивительное чувство — начать 2020 год с хет-трика и победы!» — написал Роналду на странице в «Твиттере».

«Ювентус», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (29) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира на данный момент входят также миланский «Интер» (42) и римский «Лацио» (39). В следующем туре туринский «Ювентус» сыграет на выезде с «Ромой», встреча состоится 12 января.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых забил 13 голов (четыре — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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