Рабьо: хорошо чувствую себя в «Ювентусе»

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сообщил, что он доволен своим положением в туринском клубе.

«2019 год был очень хорошим для меня. Я много работал, а затем присоединился к «Ювентусу». Думаю, что 2020 год может быть положительным для меня. Я хорошо чувствую себя физически, и делаю то, что велит тренер. Мне хорошо в «Ювентусе».

У меня нет проблем с тем, на какой позиции играть. Я могу действовать как справа, так и слева. Для меня важно быть полезным для команды. Я постепенно адаптируюсь, так как узнаю особенности чемпионата Италии», — приводит слова Рабьо Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 24-летний Рабьо провёл 10 матчей в Серии А (шесть — в основном составе) и результативными действиями не отметился.