Тотти: я бы не советовал молодому себе переходить в «Рому»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти заявил, что он дал бы совет себе молодому не переходить в римский клуб.

«Я бы не советовал молодому себе переходить в „Рому“, так как меня довольно быстро продали бы. Все знают, что руководство клуба заставило меня перестать играть. Они хотели, чтобы я остановился. Затем у меня был шестилетний контракт в качестве директора. У меня никогда не было конфликта с Франко Бальдини. Но проблема существовала. Один из нас должен был уйти. Я отошёл в сторону, потому что в клубе не должно быть людей, которые гребут в разные стороны», — приводит слова Тотти The Sun.

Напомним, что Тотти является воспитанником «Ромы» и выступал за клуб с 1992 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории «волков».