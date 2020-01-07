Тотти: я бы не советовал молодому себе переходить в «Рому»
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти заявил, что он дал бы совет себе молодому не переходить в римский клуб.
«Я бы не советовал молодому себе переходить в „Рому“, так как меня довольно быстро продали бы. Все знают, что руководство клуба заставило меня перестать играть. Они хотели, чтобы я остановился. Затем у меня был шестилетний контракт в качестве директора. У меня никогда не было конфликта с Франко Бальдини. Но проблема существовала. Один из нас должен был уйти. Я отошёл в сторону, потому что в клубе не должно быть людей, которые гребут в разные стороны», — приводит слова Тотти The Sun.
Напомним, что Тотти является воспитанником «Ромы» и выступал за клуб с 1992 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории «волков».
Тотти: если «Рома» попросит вернуться, я откажусь
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