«Интер» обыграл «Наполи» и вышел на первое место в Серии А

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. На 33-й минуте бельгийский форвард оформил дубль. Через 6 минут нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик сократил отставание хозяев в счёте. Во втором тайме, на 62-й минуте, итоговый счёт установил форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес.



Миланский «Интер» набрал 45 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, сместив туринский «Ювентус». «Наполи» (24) — на 8-м месте. в Тройку лидеров соревнований также входит римский «Лацио», набравший 39 очков в 17 матчах.