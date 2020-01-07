«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, которому ассистировали Гари Бесвик и Адам Нанн.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 55-й минуте автором забитого мяча стал нападающий «канониров» Рейсс Нелссон.
В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.
«Арсенал», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
«Лидс Юнайтед», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.
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