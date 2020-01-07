Артета — о матче с «Лидсом»: для «Арсенала» здорово испытать такие трудности на поле

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (1:0).
«Сейчас я очень рад, но мы увидели две разные команды — одну в первые 30 минут, а другую после этого. Я пытался объяснить игрокам, с чем им предстоит столкнуться, а по итогам 32 минут они выиграли одно единоборство, как мне кажется. В перерыве мы изменили наше отношение, желание и организацию, затем команда смотрелась совершенно по-иному.
Игрокам пришлось на себе ощутить, сколь сложен и тяжёл этот матч. Я смотрел много игр «Лидса», и они разбивали каждого соперника, делая это раз в три дня. Для игроков «Арсенала» здорово поучиться, испытать трудности на поле», – приводит слова Артеты BBC.
В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.
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