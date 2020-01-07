«Рома» — Де Росси: спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле

«Рома» поблагодарила бывшего полузащитника команды Даниэле Де Росси, который принял решение о завершении карьеры.

«Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».

Напомним, Де Росси играл в составе «Ромы» с 2002 по 2019 год, а затем перешёл в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний итальянский хавбек принял участие в пяти матчах аргентинского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

«Рома» набрала 35 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 45 очков в 18 матчах.