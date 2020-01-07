«Рома» — Де Росси: спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле

«Рома» поблагодарила бывшего полузащитника команды Даниэле Де Росси, который принял решение о завершении карьеры.
«Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».
Напомним, Де Росси играл в составе «Ромы» с 2002 по 2019 год, а затем перешёл в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний итальянский хавбек принял участие в пяти матчах аргентинского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
«Рома» набрала 35 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 45 очков в 18 матчах.
- 7 января 2020
-
04:41
-
03:59
-
02:19
-
00:58
-
00:54
-
00:49
-
00:39
-
00:28
- 6 января 2020
-
23:43
-
23:23
-
23:22
-
22:58
-
22:57
-
22:39
-
22:28
-
22:01Скопинцев подписал контракт с «Динамо» Эксклюзив
-
21:58
-
21:52
-
21:39
-
21:38
-
21:21
-
21:21
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:24
-
20:20
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:29
-
18:56
-
18:52
-
18:36