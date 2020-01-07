Бьельса: игра «Лидса» в первом тайме матча с «Арсеналом» смотрелась весьма позитивно

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат гостевого матча 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (0:1).

«В матче нам нужно было повторить то, что мы делали в первом тайме. Игра нашей команды до перерыва смотрелась весьма и весьма позитивно. Во втором тайме ситуация с контролем сильно переменилась. До перерыва мы больше давили на защиту «Арсенала» и могли быстро атаковать. Во втором тайме это не получалось», — приводит слова Бьельсы BBC.

В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.

«Арсенал», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.