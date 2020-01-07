Бьельса: игра «Лидса» в первом тайме матча с «Арсеналом» смотрелась весьма позитивно
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат гостевого матча 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (0:1).
«В матче нам нужно было повторить то, что мы делали в первом тайме. Игра нашей команды до перерыва смотрелась весьма и весьма позитивно. Во втором тайме ситуация с контролем сильно переменилась. До перерыва мы больше давили на защиту «Арсенала» и могли быстро атаковать. Во втором тайме это не получалось», — приводит слова Бьельсы BBC.
В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.
«Арсенал», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.
Артета — о матче с «Лидсом»: для «Арсенала» здорово испытать такие трудности на поле
Читайте также
- 7 января 2020
-
04:41
-
03:59
-
02:19
-
00:58
-
00:54
-
00:49
-
00:39
-
00:28
- 6 января 2020
-
23:43
-
23:23
-
23:22
-
22:58
-
22:57
-
22:39
-
22:28
-
22:01Скопинцев подписал контракт с «Динамо» Эксклюзив
-
21:58
-
21:52
-
21:39
-
21:38
-
21:21
-
21:21
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:24
-
20:20
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:29
-
19:29
-
18:56
-
18:52
-
18:36
Партнерский контент