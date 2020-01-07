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«У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин». Тарасов узнал пол будущего ребёнка

«У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин». Тарасов узнал пол будущего ребёнка
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребёнка.

«В ожидании ещё одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена.

Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе.

P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Напомним, летом 2018 года у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочка Милана.

Дмитрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год, покинув клуб прошлым летом в связи с окончанием контрактного соглашения. Сейчас полузащитник находится в статусе свободного агента.

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