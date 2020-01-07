Алжирский футболист ловко одурачил защитника, проявив актёрское мастерство. Видео

В очередном матче чемпионата Катара «Аль-Араби» на своём поле уступил «Аль-Садду» со счётом 1:6.

На 74-й минуте Акрам Афиф забил пятый гол в ворота «Аль-Араби». Необычным действием в этом эпизоде отметился Багдад Бунеджа. Алжирский игрок ловко одурачил защитника, проявив актёрское мастерство. Бунеджа сделал вид, что примет передачу от Али Ассадалла, однако пропустил мяч, позволив Афифу оказаться на выгодной ударной позиции.

Видео с действиями Бунеджа можно посмотреть на «Чемпионате».

Сам Бунеджа в этом матче отличился дублем.

На данный момент «Аль-Араби» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Катара, набрав 18 очков. «Аль-Садд» в свою очередь располагается на третьем месте, записав в свой актив 21 очко.