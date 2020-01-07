Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Статуе Алексиса Санчеса в Чили изуродовали лицо

Статуе Алексиса Санчеса в Чили изуродовали лицо
Футбол / Италия 0

Статуя нападающего сборной Чили и «Интера» Алексиса Санчеса, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за хулиганов.

Как сообщает The Sun в «Твиттере», у монумента, находящегося в родном городе 31-летнего футболиста Токопилье, было изуродовано лицо. Также в результате нападения пострадала правая нога статуи, а нанесённый на грудь 7-й номер, под которым Алексис выступает на протяжении большей части карьеры, был стёрт.

Статуя Санчеса была установлена в Чили в 2017 году.

Ранее в результате ряда атак пострадала статуя другого футболиста – нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. В ходе последнего нападения монументу подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.

В Мальмё повалили статую Ибрагимовича, подпилив ей ноги
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020