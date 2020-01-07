Статуе Алексиса Санчеса в Чили изуродовали лицо

Статуя нападающего сборной Чили и «Интера» Алексиса Санчеса, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за хулиганов.
Как сообщает The Sun в «Твиттере», у монумента, находящегося в родном городе 31-летнего футболиста Токопилье, было изуродовано лицо. Также в результате нападения пострадала правая нога статуи, а нанесённый на грудь 7-й номер, под которым Алексис выступает на протяжении большей части карьеры, был стёрт.
Статуя Санчеса была установлена в Чили в 2017 году.
Ранее в результате ряда атак пострадала статуя другого футболиста – нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. В ходе последнего нападения монументу подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.
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