Статуе Алексиса Санчеса в Чили изуродовали лицо

Статуя нападающего сборной Чили и «Интера» Алексиса Санчеса, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за хулиганов.



Как сообщает The Sun в «Твиттере», у монумента, находящегося в родном городе 31-летнего футболиста Токопилье, было изуродовано лицо. Также в результате нападения пострадала правая нога статуи, а нанесённый на грудь 7-й номер, под которым Алексис выступает на протяжении большей части карьеры, был стёрт.



Статуя Санчеса была установлена в Чили в 2017 году.

Ранее в результате ряда атак пострадала статуя другого футболиста – нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. В ходе последнего нападения монументу подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.