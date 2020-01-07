Гвардиола: никогда не возглавлю «МЮ» или «Реал». Не будет предложений — улечу на Мальдивы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какие клубы никогда бы не смог возглавить.
«Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы. Может быть, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал «Манчестер Сити», не буду тренировать «Манчестер Юнайтед». И никогда не буду наставником мадридского «Реала». Определённо нет», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Ранее Хосеп Гвардиола мог возглавить «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, но предпочёл перейти в мюнхенскую «Баварию».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 января. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.
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