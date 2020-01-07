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«Монако» сыграет с командой из 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции

«Монако» сыграет с командой из 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции
Футбол / Франция 0

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции, по итогам которой ряд клубов Лиги 1 узнали своих соперников в турнире.

В частности, был определён соперник по следующему раунду соревнований для «Монако», цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин. Монегаскам предстоит сыграть с клубом «Сен-Приве Сен-Илере», выступающим в четвёртом по силе дивизионе Франции.

Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Франции:

«При-ле-Мезьер» – «Лимоне»
«Эпиналь» – «Сан-Пьерруа»
«Консола» – «Ренн»
«Дижон» – «Ним»
«По» – «Бордо»
«Сен-Приве Сен-Илере» – «Монако»
«Нант» – «Лион»
«Ред Стар» – «Ницца»
«Анже» – «Руан» / «Метц»
«Париж» – «Сент-Этьен»
«Бельфор» – «Нанси»
«Гонфрвиль» – «Лилль»
«Монпелье» – «Кан»
«Лорьян» – «Пари Сен-Жермен»
«Ангулем» – «Страсбург»
«Гранвиль» – «Марсель»

Матчи этой стадии состоятся 16 января. Турнирная сетка Кубка Франции.

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