«Монако» сыграет с командой из 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции, по итогам которой ряд клубов Лиги 1 узнали своих соперников в турнире.
В частности, был определён соперник по следующему раунду соревнований для «Монако», цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин. Монегаскам предстоит сыграть с клубом «Сен-Приве Сен-Илере», выступающим в четвёртом по силе дивизионе Франции.
Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Франции:
«При-ле-Мезьер» – «Лимоне»
«Эпиналь» – «Сан-Пьерруа»
«Консола» – «Ренн»
«Дижон» – «Ним»
«По» – «Бордо»
«Сен-Приве Сен-Илере» – «Монако»
«Нант» – «Лион»
«Ред Стар» – «Ницца»
«Анже» – «Руан» / «Метц»
«Париж» – «Сент-Этьен»
«Бельфор» – «Нанси»
«Гонфрвиль» – «Лилль»
«Монпелье» – «Кан»
«Лорьян» – «Пари Сен-Жермен»
«Ангулем» – «Страсбург»
«Гранвиль» – «Марсель»
Матчи этой стадии состоятся 16 января. Турнирная сетка Кубка Франции.
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