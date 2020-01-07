«Монако» сыграет с командой из 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции, по итогам которой ряд клубов Лиги 1 узнали своих соперников в турнире.



В частности, был определён соперник по следующему раунду соревнований для «Монако», цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин. Монегаскам предстоит сыграть с клубом «Сен-Приве Сен-Илере», выступающим в четвёртом по силе дивизионе Франции.



Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Франции:



«При-ле-Мезьер» – «Лимоне»

«Эпиналь» – «Сан-Пьерруа»

«Консола» – «Ренн»

«Дижон» – «Ним»

«По» – «Бордо»

«Сен-Приве Сен-Илере» – «Монако»

«Нант» – «Лион»

«Ред Стар» – «Ницца»

«Анже» – «Руан» / «Метц»

«Париж» – «Сент-Этьен»

«Бельфор» – «Нанси»

«Гонфрвиль» – «Лилль»

«Монпелье» – «Кан»

«Лорьян» – «Пари Сен-Жермен»

«Ангулем» – «Страсбург»

«Гранвиль» – «Марсель»



Матчи этой стадии состоятся 16 января. Турнирная сетка Кубка Франции.