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Слуцкий рассказал о разговоре с Дзюбой на тему конфликта с фанатами

Слуцкий рассказал о разговоре с Дзюбой на тему кон
Слуцкий рассказал о разговоре с Дзюбой на тему конфликта с фанатами
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, у которого в конце прошлого года возникли проблемы с болельщиками. Напомним, игрок подвергся оскорблениям со стороны фанатов национальной команды на выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.

«Да, мы разговаривали с Артёмом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира.

Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Дзюба: надеюсь, в этом году мы забудем негатив и злость
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