Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca

Испанское издание Marca представило сборную лучших игроков первого круга Ла Лиги.

Вратарь:

Ян Облак («Атлетико Мадрид»)

Защитники:

Хесус Навас («Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Диего Карлос («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»)

Полузащитники:

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Санти Касорла («Вильярреал»)

Нападающие:

Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Луис Суарес («Барселона»)

В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», у которого в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший 35 очков.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.