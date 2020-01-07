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Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca

Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
Футбол / Испания 0

Испанское издание Marca представило сборную лучших игроков первого круга Ла Лиги.

Вратарь:
Ян Облак («Атлетико Мадрид»)

Защитники:
Хесус Навас («Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Диего Карлос («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»)

Полузащитники:
Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Санти Касорла («Вильярреал»)

Нападающие:
Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Луис Суарес («Барселона»)

В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», у которого в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший 35 очков.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

Бензема и Бэйл не примут участия в Суперкубке Испании
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