Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
Испанское издание Marca представило сборную лучших игроков первого круга Ла Лиги.
Вратарь:
Ян Облак («Атлетико Мадрид»)
Защитники:
Хесус Навас («Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Диего Карлос («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»)
Полузащитники:
Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Санти Касорла («Вильярреал»)
Нападающие:
Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Луис Суарес («Барселона»)
В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», у которого в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший 35 очков.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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