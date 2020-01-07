Скопинцев: ждал момента, когда вернусь в «Динамо»

Новичок «Динамо» защитник Дмитрий Скопинцев прокомментировал переход в клуб из «Краснодара».



«Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета.



О работе с Кириллом Александровичем у меня остались самые тёплые воспоминания. Он тренировал меня в академии «Динамо» с 13 по 17 лет. Как известно, это самый сложный и ответственный этап подготовки и становления футболиста. Новиков многому научил меня – начиная с тактики и заканчивая психологией победителя. Кирилл Александрович работал со мной индивидуально, всегда верил в меня, в мой прогресс. Не скрою, ждал, когда он станет тренером, и верил в наше воссоединение. Я отлично знаком с требованиями Кирилла Александровича. Хорошо помню, как он взял меня, футболиста 1997 года рождения, в команду 1996-го. Мы много матчей выиграли, установив своеобразный рекорд – 41 мяч забили и два пропустили. Уверен, впереди нас ждут новые рекорды.



Промежуточная цель – помочь «Динамо» финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом», — цитирует Скопинцева пресс-служба «Динамо».

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