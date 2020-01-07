Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного

«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола». Об этом сообщает RAC1.



Как утверждает источник, ультрас, которые посетили матч вторых составов на прошлой неделе на стадионе имени Йохана Кройфа, высмеивали бывшего игрока «Эспаньола» покойного Даниэля Харке. Фанаты скандировали: «Если Дани Харке отметится голом, это будет гол-призрак». Помимо этого болельщики они выкрикивали нацистское приветствие и желали смерти координатору спорта столичного района Барселоны.



Каталонский клуб собирается выяснить, как члены Boixos Nois смогли попасть на стадион.

Даниэль Харке умер от сердечного приступа во время разговора с подругой по телефону. Испанскому защитнику было 26 лет.