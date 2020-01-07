«Барселона» осудила фанатов, кричащих нацистские приветствия и оскорблявших покойного

«Барселона» выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов клуба, которые выкрикивали нацистские приветствия и оскорбляли покойного игрока «Эспаньола» Даниэля Харке.



«Сразу после того, как произошёл инцидент, охрана стадиона окружила и вывела группу из 20-25 человек. Клуб обратился в правоохранительные органы с просьбой установить личности этих людей, запретить доступ на стадион и осудить их. В прокуратуру, которая рассматривает преступления на почве ненависти, также были поданы документы с жалобами. Комиссия по борьбе с насилием также будет поставлена в известность относительно этого инцидента. Если кто-то из задержанных числится в списках официального фанатского движения клуба, то будет подана жалоба в дисциплинарную комиссию «Барселоны».



«Барселона» продолжает бороться за искоренение любых насильственных действий, осуждает все происходящие события и сожалеет о словах и неудобствах, которые были причинены всем присутствующим», — цитирует заявление каталонского клуба RAC 1.

Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного