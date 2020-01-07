Месси опустился на 8-е место в списке самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — на 49-е

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.
Первое место в списке сохранил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость увеличилась до € 265,2 млн. На вторую строчку поднялся форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).
Нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (€ 80,3 млн) – на 49-е.
Самые дорогие футболисты:
1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция) – € 265,2 млн
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) – € 223,7 млн
3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – € 175,1 млн
4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн
5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) – € 155,6 млн
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия) – € 150,5 млн
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) – € 134,3 млн
8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) – € 125,5 млн
9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) – € 123,6 млн
10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) – € 115,7 млн.
- 7 января 2020
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