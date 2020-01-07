Месси опустился на 8-е место в списке самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — на 49-е

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.



Первое место в списке сохранил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость увеличилась до € 265,2 млн. На вторую строчку поднялся форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).



Нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (€ 80,3 млн) – на 49-е.



Самые дорогие футболисты:



1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция) – € 265,2 млн

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) – € 223,7 млн

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – € 175,1 млн

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) – € 155,6 млн

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия) – € 150,5 млн

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) – € 134,3 млн

8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) – € 125,5 млн

9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) – € 123,6 млн

10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) – € 115,7 млн.