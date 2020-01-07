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«Астон Вилла» сделала запрос в «Челси» по аренде Жиру

«Астон Вилла» сделала запрос в «Челси» по аренде Жиру
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Астон Вилле». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, бирмингемский клуб сделал запрос по аренде нападающего «Челси» до конца сезона. Однако регламент английской Премьер-лиги гласит, что клуб не может арендовывать больше одного футболиста из определённой команды. Так как «Астон Вилла» планирует взять до конца сезона Дэниэла Дринкуотера из стана синих, то эта сделка будет выглядеть маловероятной. К тому же сам Оливье Жиру не собирается бороться за выживание с бирмингемским клубом и хочет воссоединиться с бывшим наставником команды Антонио Конте, который сейчас возглавляет миланский «Интер».

«Астон Вилла» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в 21 туре.

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