«Хоффенхайм» купил Даббура у «Севильи»
«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Мунаса Даббура из «Севильи».
Немецкий клуб заключил с 27-летним израильским футболистом соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Условия сделки не разглашаются.
Ранее в услугах Даббура были заинтересованы ЦСКА и «Локомотив», однако переезд игрока в Россию так и не состоялся.
Даббур начинал карьеру на родине в 2009 году, после чего в 2014 году перебрался в «Грассхоппер». В 2016 году форварда приобрёл «Ред Булл Зальцбург», откуда он в прошлом году перешёл в «Севилью». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Мунас принял участие лишь в двух матчах, в обоих из которых выходил на поле на замену и не записал себе в актив ни одного результативного действия.
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