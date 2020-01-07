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Хавбек «Челси» Дринкуотер перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды

Хавбек «Челси» Дринкуотер перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из Бирмингема. Арендное соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Фото можно посмотреть на странице «Астон Виллы» в «Твиттере».

Первую часть сезона Дринкуотер провёл в «Бернли». Клуб мог продлить срок аренды футболиста, однако не стал этого делать. Напомним, в сентябре Дринкуотер получил травму связок лодыжки после драки в одном из ночных клубов в Манчестере.

В нынешнем сезоне Дринкуотер принял участие в одном матче чемпионата Англии. «Астон Вилла» набрала 21 очко в 21 матче и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бернли» (24) — на 15-м месте.

Дринкуотер может продолжить карьеру в «Астон Вилле»
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