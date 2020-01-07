Фабрегас признался, что обсуждал с Мойесом переход в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своём «твиттере» в ходе общения с пользователями признался, что разговаривал с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Мойесом о возможном трансфере в 2013 году.



«Насколько близок я был к тому, чтобы перейти в „Манчестер Юнайтед“? Не сказал бы, что был близок, но я разговаривал на эту тему с Дэвидом Мойесом несколько раз», — написал Фабрегас.



Напомним, в 2013 году Фабрегас, выступавший за «Барселону», входил в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед». В итоге испанский футболист присоединился к лондонскому «Челси» через год.



Фабрегас играет за «Монако» с января 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и сделал 2 результативные передачи.

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