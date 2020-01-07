«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 7 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином из Хесволла, его ассистентами будут Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
Ответная игра полуфинала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер Юнайтед» (3:0).
Календарь матчей Кубка английской лиги сезона-2019/2020.
- 7 января 2020
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