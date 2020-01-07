Тухель: доволен составом «ПСЖ» в нынешнем виде. Надеюсь, он не изменится

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отметил, что хотел бы оставить команду в нынешнем виде. Ранее сообщалось, что нападающий парижан Эдинсон Кавани может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.



«Мы хотим выиграть все возможные титулы. Для этого нам нужна крепкая команда, необходимо принимать сложные решения. Это очень важно в таком клубе, как „ПСЖ“. Мы не хотим сильно менять состав в зимнее трансферное окно, но это не монополия. Это люди, это коллектив, который смог наладить собственный командный дух. И почти каждый игрок, который уходит или приходит, вносит долю неопределённости. Нам это не очень нравится. Мы довольны составом команды в его нынешнем виде. Надеюсь, он не изменится и мы сможем продолжить работу с тем же составом», — приводит слова Тухеля L'Equipe.

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