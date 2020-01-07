Артета: играть с «Лидс Юнайтед» — всё равно что сходить к стоматологу
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сравнил игру 1/32 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (1:0) с походом к стоматологу.
«Это кошмар для любой команды. Я сказал перед матчем, что играть с „Лидс Юнайтед“ — всё равно что сходить к стоматологу. Это тяжело. Они делают игру крайне трудной для любого соперника. „Лидс“ — отличная команда», — приводит слова Артеты Sky Sports.
В 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.
Лондонский «Арсенал», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль». «Лидс Юнайтед», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.
«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии
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