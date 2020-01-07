Артета: играть с «Лидс Юнайтед» — всё равно что сходить к стоматологу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сравнил игру 1/32 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (1:0) с походом к стоматологу.



«Это кошмар для любой команды. Я сказал перед матчем, что играть с „Лидс Юнайтед“ — всё равно что сходить к стоматологу. Это тяжело. Они делают игру крайне трудной для любого соперника. „Лидс“ — отличная команда», — приводит слова Артеты Sky Sports.



В 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Матч состоится в период с 24 по 27 января.



Лондонский «Арсенал», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль». «Лидс Юнайтед», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии