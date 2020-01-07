Милинкович-Савич — лучший игрок Серии А в декабре

Сербский полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим игроком итальянской Серии А по итогам декабря.

В минувшем месяце футболист провёл три матча в итальянском национальном чемпионате, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 17 матчах итальянского национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020