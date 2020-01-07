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«Баварии» предложили купить Заха

«Баварии» предложили купить Заха
Футбол / Англия 0

Мюнхенской «Баварии» предложили приобрести ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sky Germany.

По данным источника, английский клуб готов расстаться с футболистом за € 70-80 млн. Впрочем, на текущий момент трансфер выглядит маловероятным, так как «Бавария» следующим летом может купить нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане и полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

27-летний Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». В январе 2013 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 11,75 млн. Через два года лондонский клуб вернул форварда за € 3,8 млн. В нынешнем сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Заха — главная трансферная цель «Челси» на январь
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