«Баварии» предложили купить Заха

Мюнхенской «Баварии» предложили приобрести ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sky Germany.

По данным источника, английский клуб готов расстаться с футболистом за € 70-80 млн. Впрочем, на текущий момент трансфер выглядит маловероятным, так как «Бавария» следующим летом может купить нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане и полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

27-летний Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». В январе 2013 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 11,75 млн. Через два года лондонский клуб вернул форварда за € 3,8 млн. В нынешнем сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.