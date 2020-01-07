«ПСЖ» отказался отпустить Кавани в «Атлетико»
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо сообщил уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, что клуб не отпустит его в зимнее трансферное окно, утверждает L'Equipe.
По данным источника, парижский клуб рассчитывает на футболиста в оставшейся части сезона. Таким образом, уругваец сможет перейти в другой клуб только летом, когда у него завершится контракт с «ПСЖ».
Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.
В нынешнем сезоне 32-летний Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» пытаются перехватить Кавани у «Атлетико»
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