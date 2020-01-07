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Экс-форварда «Барселоны» Траоре пытались переманить в американский футбол

Экс-форварда «Барселоны» Траоре пытались переманить в американский футбол
Футбол / Англия 0

Защитник «Вулверхэмптона» Ромен Саисс поделился мнением о партнёре по английской команде Адаме Траоре, ранее выступавшем в составе «Барселоны».

«Я вижу его каждый день, потому что мы вместе ходим в тренажёрный зал до и после тренировок. Может быть, у него есть потайной тренажёрный зал дома, но на тренировках он никогда не качает железо и не поднимает штанг. Он огромный и очень быстрый.

Я помню, как говорил ему: „Ты бежишь, как игрок в американском футболе“. Он ответил, что, когда играл за „Барселону“, команды NFL пытались переманить его. Они хотели, чтобы Траоре играл в американский футбол. Вот настолько он был взрывным», — приводит слова Саисса RMC Sport.

Траоре является воспитанником «Барселоны». Он попал в академию каталонцев в 2004 году, когда ему было восемь лет. В 2013 году форвард был переведён во вторую команду каталонского клуба. В 2015 году Траоре перешёл в «Астон Виллу».

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