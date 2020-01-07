Экс-форварда «Барселоны» Траоре пытались переманить в американский футбол

Защитник «Вулверхэмптона» Ромен Саисс поделился мнением о партнёре по английской команде Адаме Траоре, ранее выступавшем в составе «Барселоны».
«Я вижу его каждый день, потому что мы вместе ходим в тренажёрный зал до и после тренировок. Может быть, у него есть потайной тренажёрный зал дома, но на тренировках он никогда не качает железо и не поднимает штанг. Он огромный и очень быстрый.
Я помню, как говорил ему: „Ты бежишь, как игрок в американском футболе“. Он ответил, что, когда играл за „Барселону“, команды NFL пытались переманить его. Они хотели, чтобы Траоре играл в американский футбол. Вот настолько он был взрывным», — приводит слова Саисса RMC Sport.
Траоре является воспитанником «Барселоны». Он попал в академию каталонцев в 2004 году, когда ему было восемь лет. В 2013 году форвард был переведён во вторую команду каталонского клуба. В 2015 году Траоре перешёл в «Астон Виллу».
- 7 января 2020
-
20:00
-
19:56
-
19:38
-
19:35
-
19:15
-
19:13
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:36
-
18:22
-
18:18
-
17:58
-
17:53
-
17:44
-
17:36
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:32
-
16:31
-
16:20
-
15:59
-
15:57
-
15:10
-
15:06
-
14:40
-
14:27
-
14:11
-
13:46
-
13:46
-
13:30
-
13:30
-
13:05