«Астон Вилла» хочет вернуть Бентеке
Бирмингемская «Астон Вилла» проявляет интерес к бельгийскому нападающему лондонского «Кристал Пэлас» Кристиану Бентеке, утверждает The Telegraph.
По данным источника, «Вилла» интересовалась возможностью аренды футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, лондонцы согласны лишь на продажу форварда.
29-летний Бентеке выступал за «Астон Виллу» с 2012 по 2015 год. В составе бирмингемского клуба он провёл 101 матч и забил 49 голов. В «Кристал Пэлас» он перешёл летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 31,2 млн. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 15 матчах чемпионата Англии (четыре — в основном составе), в которых не забил ни одного гола. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2021 года.
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