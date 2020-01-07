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Тренер «Баварии»: настроены оптимистично относительно восстановления Левандовски

Тренер «Баварии»: настроены оптимистично относительно восстановления Левандовски
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о ходе восстановления после травмы польского нападающего команды Роберта Левандовского.

«Левандовски — настоящий профессионал. Он успешно восстанавливается, и мы настроены оптимистично, но нужно подождать", — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Напомним, в декабре форвард перенёс операцию, из-за чего не поехал с командой в тренировочный лагерь в Катаре и занимается индивидуально.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски в 17 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе) стал автором 19 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с клубом действует до лета 2023 года.

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