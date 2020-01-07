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Неймар: сейчас у «ПСЖ» самый сильный состав за всё время, что я играю за клуб

Неймар: сейчас у «ПСЖ» самый сильный состав за всё время, что я играю за клуб
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил надежду, что клуб сможет стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Возможно, в этом сезоне у нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Сейчас у „ПСЖ“ самый сильный состав за всё время, что я играю за клуб. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и мы будем бороться за все трофеи. Мы осознаём свою силу. Надеюсь, что мы дойдём до финала», — приводит слова Неймара Globoesporte.

Напомним, «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской «Боруссией».

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету также один гол и две голевые передачи в двух матчах Лиги чемпионов.

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