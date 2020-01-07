Семь игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
Семь футболистов «ПСЖ» вошли в символическую сборную первой части сезона в чемпионате Франции, сообщает официальный «твиттер» Лиги 1.
В эту команду включены также по одному представителю «Ниццы», «Марселя», «Ренна» и «Монако».
Состав символической сборной Лиги 1 по итогам первого круга выглядит так:
вратарь Кейлор Навас («ПСЖ»);
защитники Хуан Бернат («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Юссеф Аттал («Ницца»);
полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»);
нападающие Мауро Икарди («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020
Календарь матчей чемпионата Франции сезона-2019/2020
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