Семь игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга

Семь футболистов «ПСЖ» вошли в символическую сборную первой части сезона в чемпионате Франции, сообщает официальный «твиттер» Лиги 1.

В эту команду включены также по одному представителю «Ниццы», «Марселя», «Ренна» и «Монако».

Состав символической сборной Лиги 1 по итогам первого круга выглядит так:

вратарь Кейлор Навас («ПСЖ»);

защитники Хуан Бернат («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Юссеф Аттал («Ницца»);

полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»);

нападающие Мауро Икарди («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Франции сезона-2019/2020