«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится сегодня, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделёф, Уильямс, Фред, А. Перейра, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.



«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менджи, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг.

Ответная игра полуфинала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер Юнайтед» — 3:0.