«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится сегодня, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделёф, Уильямс, Фред, А. Перейра, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.
«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менджи, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг.
Ответная игра полуфинала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер Юнайтед» — 3:0.
- 7 января 2020
-
22:53
-
22:26
-
22:19
-
22:07
-
21:55
-
21:33
-
21:17
-
21:14
-
20:57
-
20:54
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:56
-
19:38
-
19:35
-
19:15
-
19:13
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:36
-
18:22
-
18:18
-
17:58
-
17:53
-
17:44
-
17:36
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:32