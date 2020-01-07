Педро Роша: если бог даст, «Фламенго» выиграет много титулов

Новичок «Фламенго» нападающий Педро Роша поделился мнением о переходе в бразильский клуб.

«Мне очень приятно исполнить мечту и оказаться здесь. У меня нет слов, чтобы это описать. Это как сон. Я очень рад оказаться во «Фламенго». Если бог даст, «Фламенго» выиграет много титулов в этом сезоне», — приводит слова Роши Globo Esporte.

25-летний форвард принадлежит «Спартаку», а в бразильский клуб перешёл на правах аренды до конца 2020 года с опцией последующего выкупа. При этом «Фламенго» заплатит красно-белым за аренду Роши и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.

В минувшем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Крузейро», за который провёл 23 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.