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Педро Роша: если бог даст, «Фламенго» выиграет много титулов

Педро Роша: если бог даст, «Фламенго» выиграет много титулов
Футбол / Прочие турниры 0

Новичок «Фламенго» нападающий Педро Роша поделился мнением о переходе в бразильский клуб.

«Мне очень приятно исполнить мечту и оказаться здесь. У меня нет слов, чтобы это описать. Это как сон. Я очень рад оказаться во «Фламенго». Если бог даст, «Фламенго» выиграет много титулов в этом сезоне», — приводит слова Роши Globo Esporte.

25-летний форвард принадлежит «Спартаку», а в бразильский клуб перешёл на правах аренды до конца 2020 года с опцией последующего выкупа. При этом «Фламенго» заплатит красно-белым за аренду Роши и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.

В минувшем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Крузейро», за который провёл 23 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу впервые в истории клуба
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