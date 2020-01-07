Неймар: Родриго и Винисиус — игроки высокого уровня, но им нужно набраться опыта

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о форвардах мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре и Родриго Гоэсе.

«Родриго и Винисиус — игроки высокого уровня, они демонстрируют это в «Реале». Надеюсь, они будут добиваться побед и наслаждаться европейским футболом. Но им необходимо набраться опыта и повзрослеть. Тогда они станут намного сильнее, чем сейчас», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

В нынешнем сезоне 19-летний Винисиус принял участие в 12 матчах чемпионата Испании (в шести — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. На счету 18-летнего Родриго два гола в 10 матчах Примеры (в шести — в основном составе).