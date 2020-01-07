Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке, сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) в «Твиттере».

В борьбе за эту награду сенегальский форвард обошёл нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» и национальной команды Алжира Рияда Мареза. Напомним, два последних года приза удостаивался египтянин Салах.

Мане выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Мане играет в составе национальной команды Сенегала с 2012 года. В составе сборной форвард завоевал серебряные медали Кубка африканских наций в 2019 году.