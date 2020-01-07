Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке

Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке, сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) в «Твиттере».

В борьбе за эту награду сенегальский форвард обошёл нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» и национальной команды Алжира Рияда Мареза. Напомним, два последних года приза удостаивался египтянин Салах.

Мане выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Мане играет в составе национальной команды Сенегала с 2012 года. В составе сборной форвард завоевал серебряные медали Кубка африканских наций в 2019 году.

Салах, Обамеянг и Мане — в команде года по версии Африканской конфедерации футбола
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020