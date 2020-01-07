«Ливерпуль» будет получать рекордные для Англии € 94 млн в год по контракту с Nike

«Ливерпуль» будет зарабатывать € 94 млн в год по контракту с Nike, сообщает Daily Mail.
Эта цифра является рекордной для Англии. Прежнее достижение принадлежало «Манчестер Юнайтед», который получает от технического спонсора adidas € 88 млн в год.
Больше «Ливерпуля» от технических спонсоров получают только «Барселона» (€ 117 млн, Nike) и мадридский «Реал» (€ 115 млн, adidas).
Nike начнёт сотрудничество с «Ливерпулем» с 1 июня. В данный момент техническим спонсором мерсисайдцев является компания New Balance, от которой клуб получает € 53 млн в год. Осенью прошлого года производитель экипировки захотел продлить истекающий контракт с клубом, активировав пункт, по условиям которого он может остаться техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента. New Balance был готов платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ним сотрудничество. Суд по итогам разбирательства встал на сторону «Ливерпуля».
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