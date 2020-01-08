В окружении российского миллиардера Фридмана назвали «чушью» слухи о покупке «Карпат»

Российский миллиардер Михаил Фридман не собирается приобретать львовский футбольный клуб «Карпаты», сообщает Forbes.

В окружении Фридмана назвали «чушью» информацию об интересе олигарха к украинскому клубу.

Ранее сообщалось, что основатель «Альфа-Банка» рассматривает возможность приобретения «Карпат», так как он является уроженцем Львова. Сообщалось, что с помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом. При этом он может выкупить доли как президента «Карпат» Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.



В настоящее время «Карпаты», набрав в 18 турах 11 очков, занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Турнирная таблица УПЛ сезона-2019/2020