В окружении российского миллиардера Фридмана назвали «чушью» слухи о покупке «Карпат»
Российский миллиардер Михаил Фридман не собирается приобретать львовский футбольный клуб «Карпаты», сообщает Forbes.
В окружении Фридмана назвали «чушью» информацию об интересе олигарха к украинскому клубу.
Ранее сообщалось, что основатель «Альфа-Банка» рассматривает возможность приобретения «Карпат», так как он является уроженцем Львова. Сообщалось, что с помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом. При этом он может выкупить доли как президента «Карпат» Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.
В настоящее время «Карпаты», набрав в 18 турах 11 очков, занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Турнирная таблица УПЛ сезона-2019/2020
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
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