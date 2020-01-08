Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в «твиттере» изображение новой формы миланского «Интера» на сезон-2020/21.
Домашний комплект традиционно выполнен в чёрно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага.
Выездной комплект будет белого цвета с узором из чёрных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты.
В Сети появилось изображение формы «Интера» на сезон-2020/21
Фото: Footyheadlines
В минувшем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
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