В Сети появилось изображение формы «Интера» на сезон-2020/21

Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в «твиттере» изображение новой формы миланского «Интера» на сезон-2020/21.

Домашний комплект традиционно выполнен в чёрно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага.

Выездной комплект будет белого цвета с узором из чёрных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты.

В Сети появилось изображение формы «Интера» на сезон-2020/21 Фото: Footyheadlines

В минувшем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.