Бернарду Силва: в первом тайме «Ман Сити» мог забить «МЮ» четыре или пять голов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«В первом тайме мы могли забить четыре или пять голов. Моменты у команды были. Во втором тайме «МЮ» стал прессинговать нас выше, мы же подустали, но в целом довольны итогом.

Я насладился своей ролью – всё сработало, «Ман Сити» победил. Гвардиола хотел видеть ещё одного игрока в центре поля», – приводит слова Силвы Sky Sports.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января.