Мельгарехо: уже были разговоры о том, что «Спартак» хочет продлить контракт со мной
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ситуацию относительно своего будущего в московском клубе.
«У меня осталось ещё 6 месяцев по контракту. Когда вернусь в расположение клуба, мы должны будем обсудить ситуацию с продлением. Были разговоры о том, что «Спартак» хочет продлить контракт, но нужно и моё согласие. Посмотрим, удастся ли нам достичь договоренности», — приводит слова Мельгарехо Tigo Sports Paraguay.
Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. На счету парагвайца один забитый мяч. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.
Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»
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